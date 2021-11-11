الإمارات: مشروع «عابر» مع السعودية نموذج مبتكر للعملة الرقمية

أكد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حرص مصرف الإمارات المركزي على تعزيز التعاون مع البنك المركزي السعودي بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.وعد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الرئيسة، ضمن أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الـ15، التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار "المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة"، بمدينة جدة، مشروع (عابر) للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والمملكة نموذجا مبتكرا لنجاح هذا التعاون. وأوضح أن التحول الرقمي يساعد المالية الإسلامية على إبراز مكامن قوتها وتبني أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك كثيرا من الفرص الكامنة لتطوير الخدمات الرقمية للمالية الإسلامية، مشيرا إلى أن تقنية السجلات الموزعة، ستسهم في تزويد البنوك الإسلامية بأنظمة دفع متطورة.وقال "ندعم التحول الاستراتيجي لمجلس الخدمات الإسلامية، ونحتاج إلى فهم أعمق للتكنولوجيا للاستفادة منها بالشكل المأمول لتطوير المالية الإسلامية، كما نحتاج إلى توحيد المعايير الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المالية".وكانت الدورة الـ15 للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية قد انطلقت أمس بخمس فعاليات تمهيدية، وتتواصل فعالياتها اليوم وغدا، بهدف تهيئة الفرصة للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم، لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى، وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة، من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.