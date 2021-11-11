"موديز" تعدل تصنيف 4 شركات و 9 بنوك سعودية من سلبية إلى مستقرة

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لنحو أربع شركات سعودية مدرجة وتسعة بنوك، من سلبية إلى مستقرة.وقالت الوكالة، أمس، إنها عدلت تصنيف أربع شركات مدرجة بالسوق المالية السعودية، وهي أرامكو، سابك، إس تي سي، وكذلك السعودية للكهرباء.وفي بيان آخر، أوضحت الوكالة أن البنوك التي جرى تعديل تصنيفها الائتماني "البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي".وعدلت أيضا نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع في البنوك على المدى البعيد من سلبية إلى مستقرة.وقالت الوكالة إن قرار تأكيد التصنيف الائتماني للبنوك يعكس قوة أدائها المالي على الرغم من الضغوط المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا، حيث حافظت البنوك على جودة أصول قوية واحتياطيات رأسمالية قوية، كما ظلت احتياطيات السيولة وفيرة.وأضافت أن تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس المرونة في بيئة التشغيل في السعودية والتوقع بأن قدرة الحكومة على دعم البنوك لن تتغير.ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد الوكالة في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة .وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي خلال العام الجاري 2021، مع تقلص نسب العجز في المالية العامة فيه، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه إضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة كوفيد - 19، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.وأشارت الوكالة إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية.