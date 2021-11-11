11 مليار دولار طلبات الطرح السعودي الثالث من أدوات الدين .. 3.5 أضعاف الإصدار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الثالث خلال 2021 للصكوك والسندات ضمن برنامجي حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 11 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار.

وبلغ إجمالي الطرح قيمة 3.25 مليار دولار بما يعادل 12.19 مليار ريال مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة ملياري دولار بما يعادل 7.5 مليار ريال لصكوك مدتها 9.5 عام تستحق في 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.25مليار دولار بما يعادل 4.69 مليار ريال لسندات مدتها 30 عاما تستحق في 2051.

وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

وبحسب بيانات "الاقتصادية"، يأتي الرجوع السعودي لأسواق الدين الإسلامية الدولية بعد غياب دام 25 شهرا عن آخر طرح من الصكوك الدولارية.

ورفعت السعودية عدد إصداراتها من الصكوك الدولارية إلى خمسة بدلا من أربعة، وهذه المرة الأولى التي تستعين بها السعودية بأجل استحقاق جديد، حيث تعودت أسواق السندات الإسلامية على آجال مثل خمسة أعوام وعشرة أعوام مع إصدارات السعودية من الصكوك الدولارية.

وطرحت السعودية أول صكوك لها في أبريل 2017، وجاء الطرح الثاني في سبتمبر 2018، والطرح الثالث في أكتوبر 2019.

ومع الإصدار، تبدأ إصدارات الدين السعودية باستعادة نشاطها، وذلك بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي بدء خفض مشتريات الأصول هذا الشهر، حيث يتوقع جدول مزدحم من إصدارات الدين بعد انتظار فترة طويلة لحين تحسن أوضاع السوق.

والارتفاع السريع لعوائد الخزينة أسهم في هبوط إجمالي إصدارات الدين الخليجية بأكثر من النصف في آخر شهرين، وذلك بعد أن بلغت 9.7 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، عندما بلغت 20.9 مليار دولار، بانخفاض 53.3 في المائة.

ومعظم من توجه لسوق الدخل الثابت في الشهرين الماضيين من المصدرين الخليجيين كانوا من أصحاب التصنيفات الائتمانية المرتفعة، وقبل الإصدار السعودي الذي تم إغلاقه، فإن الإصدارات السعودية قد توارت عن الأنظار لأكثر من شهرين، وذلك بعد تفضيل جهات الإصدار الانتظار لحين استقرار عوائد الخزينة وتقييم خيارات التمويل المتوافرة.

وشهد سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي إصدارات سعودية بقيمة 3.03 مليار دولار مقابل عدم وجود أي إصدارات عن الفترة ذاتها من العام الحالي.

وارتفعت في سبتمبر وأكتوبر تكلفة التمويل للمرجع التسعيري الذي تعتمد عليه جهات الإصدار الخليجية بمقدار 51.2 في المائة على أجل استحقاق خمسة أعوام وبـ18.3 في المائة لأجل عشرة أعوام.