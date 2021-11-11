معنويات السوق النفطية صعودية .. تراجع المخزونات الأمريكية مؤشر قوي على تعافي الطلب

يواصل منتجو النفط في مجموعة "أوبك +" التزامهم المتنامي باتفاق مستوى الإمدادات مع الاستمرار في ضخ الزيادة الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا، التي يشارك فيها 23 منتجا في ضوء التعافي المستمر للاقتصاد العالمي ومع التقدم في التغلب على تداعيات الجائحة.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون: إن تقارير دولية لشركات بارزة منها مجموعة "فيتول" تؤكد أن الطلب العالمي على النفط الخام قد تعافى إلى مستويات ما قبل الوباء لعام 2019 ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في أوائل العام المقبل، لافتين إلى أن الطلب على النفط الخام قد يتجاوز مستويات 2019 خلال الربع الأول من 2022.وتوقع المحللون أن يكون هناك إنتاج أمريكي أقوى بكثير من النفط الخام في العام المقبل، وربما ينمو بشكل أكبر من بعض دول "أوبك"، مضيفين أن مستوى السعر البالغ 90 دولارا للبرميل هو محور اتفاق عديد من الدوائر التحليلية، وذلك على الأقل في المدى القريب، خاصة مع تمسك "أوبك +" بعدم تقديم مساهمات أوسع في الإمدادات النفطية.وقالوا أن احتمالية استمرارية الاتجاه الصعودي للأسعار ستظل كبيرة، وذلك على الأقل حتى يتم الوصول إلى النقطة التي تبدأ فيها الأسعار في التأثير السلبي في الطلب ثم تنخفض الأسعار بعد ذلك بشكل طبيعي دون تدخلات مؤثرة من المنتجين.وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة: إن معنويات السوق صعودية مع تعاف مستمر للطلب لم تشهده السوق منذ ما قبل الوباء، لافتا إلى أن قيود العرض تساعد على تسجيل مزيد من الصعود للنفط الخام خاصة في ظل أزمة الغاز العالمية ومع إحلال النفط الخام بديلا للغاز في محطات توليد الكهرباء. ويشير، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا إلى أن أسعار النفط الخام في طريقها إلى مكاسب أوسع وقد تسجل قريبا مستوى 100 دولار للبرميل بسبب ضيق المعروض ومع تمسك "أوبك +" بالزيادة التدريجية المحدودة على الرغم من أن بعض منتجي "أوبك +" لديهم طاقة إنتاجية فائضة تراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل يوميا، بينما في المقابل نجد نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيكون أقل من مليون برميل من النفط يوميا في 2022، ما يدعم توقعات شح المعروض.وأشار إلى تأكيد بنك "جولدمان ساكس" أن الطبيعة الهيكلية المتزايدة للعجز في العرض ستدفع أسعار نفط أعلى بكثير على المدى الطويل، منوها إلى أن البنك يتوقع أن ينهي خام برنت تعاملات العام الجاري عند 90 دولارا للبرميل، ويظل مرتفعا خلال الأعوام القليلة المقبلة أيضا بمتوسط 85 دولارا للبرميل.ومن ناحيته، يقول ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية: إن سرعة تعافي الطلب كبيرة، وإن قيود العرض مستمرة بسبب اتفاق "أوبك +" ونتيجة حذر الشركات الأمريكية في الحفر الجديد، إضافة إلى تمهل الإدارة الأمريكية في السحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية، ما جعل بنك أوف أمريكا يتوقع أن خام برنت قد يصل إلى 120 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام المقبل.وذكر أن أزمة الطاقة العالمية الحالية هي المؤثر الأكبر في السوق وهي المحفز نحو تسجيل ارتفاعات متتالية في الأسعار بسبب الزيادة الهائلة في الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري وفي مقدمتها النفط والفحم.وتوضح الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة أن تراجع المخزونات النفطية الأمريكية هي مؤشر قوي على اشتداد وتيرة تعافي الطلب العالمي خاصة بعدما نبه تقرير "هيوستن كرونيكل" إلى أن المخزونات النفطية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى التراجع إلى أدنى مستوى منذ 2015.ولفتت إلى تقرير آخر لبنك "يو بي إس" السويسري ينبه إلى أن سوق النفط في وضع يدعو إلى التفاؤل ويبشر بحصد مزيد من المكاسب بعدما تفوق تعافي الطلب على حجم الإمدادات النفطية، ما يشير إلى توقعات باستمرار اتساع الفجوة بين العرض والطلب، منوهة إلى صعوبة تعزيز الإمدادات النفطية في ضوء تراجع النفقات الرأسمالية والاستثمار في قطاع النفط، إضافة إلى احتمال أن يكون الشتاء هذا العام أكثر برودة من المعتاد، كما ما زالت المخزونات أقل من المعايير الموسمية.ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات أمس، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وتحسن قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى ففي تعاملات بورصة نيويورك للسلع تراجع سعر الخام اليوم بنسبة 2 في المائة، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون الخام بمقدار مليون برميل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ آب (أغسطس) الماضي.وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، خلال تعاملات اليوم بمقدار 1.47 دولار إلى 82.68 دولار للبرميل تسليم كانون أول (ديسمبر) المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 1.03 دولار إلى 83.75 دولار للبرميل تسليم كانون الثاني (يناير) المقبل.وذكرت مصادر لـ"رويترز" في السوق أن بيانات معهد البترول الأمريكي كشفت تراجع مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) مقابل توقعات محللين في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادة المخزونات 2.1 مليون برميل.ومن جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 82.64 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 82.34 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وأن السلة خسرت نحو دولار واحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 83.37 دولار للبرميل.