الأسهم الأمريكية تهبط بمخاوف التضخم

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم الأربعاء مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بعد ارتفاع أسعار المستهلكين فيما عزز المخاوف من موجة تضخم طويلة.وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية، وواصلت خسائرها التي تكبدتها أمس عندما وضعت نهاية لثماني جلسات متتالية من مستويات إغلاق قياسية مرتفعة للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.ووفقا لـ "رويترز" قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.9 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في سبتمبر أيلول. وفي إثني عشر شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2 بالمئة، وكان هذا أكبر صعود على أساس سنوي منذ نوفمبر تشرين الثاني 1990.ولمح التقرير إلى أن استمرار تأزم سلاسل الإمداد العالمية قد يجعل الوقت الذي تحتاجه موجة التضخم الحالية للانحسار أطول مما توقعه الكثيرون ومنهم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 241.69 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 36078.29 نقطة.وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول منخفضا 38.54 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 4646.71 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 264.41 نقطة، أو 1.66 بالمئة، ليغلق عند 15622.13 نقطة.