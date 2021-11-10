المفوضية الأوروبية تمدد عمل خدمات المقاصة في بريطانيا

قررت المفوضية الأوروبية تمديد إعفاء مؤقت لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يسمح للبنوك ومديري الأموال في دول التكتل تسوية التداولات في المملكة المتحدة.

وقالت المفوضية في بيان صحفي اليوم إنه من أجل معالجة المخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار المالي على المدى القصير، والمرتبطة بانقطاع مفاجئ في الوصول إلى خدمات المقاصة، سيتم تمديد فترة السماح بالعمل لشركات ومؤسسات المقاصة والقيد المركزي للأسهم الموجودة في بريطانيا.

وينتهي الإعفاء الحالي في يونيو المقبل، وكان الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل نقل المزيد من النشاط المالي إلى التكتل ولم يحدد بعد ما إذا كان سيبقي هذا الوصول كما هو في موضعه.

وقال مفوض الخدمات المالية في البيان إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتطلع إلى نقل المزيد من الأعمال إلى التكتل، لكنه قرر أن الإطار الزمني الحالي أقصر من أن يحقق ذلك.