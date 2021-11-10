38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 38 حالة مؤكدة وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 549060 حالة، وحالات التعافي 538049 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8807 حالات -رحمهم الله-.

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