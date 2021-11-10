"شاكر" تعدل توصيتها بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادته عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية

أعلنت شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر بشأن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية و نظراً للتحسن المستمر في عمليات الشركة وتمكنها من تقليص خسائرها المتراكمة مما يقارب 25.3% إلى 23.4% من رأس مال الشركة، فقد قرر مجلس إدارة الشركة بالتمرير اليوم تعديل التوصية السابقة فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال لتكون كالتالي:

التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من (630,000,000) ريال سعودي إلى (482,334,000) ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (14,766,600) سهم عادي من الأسهم المصدرة للشركة (وبقيمة اسمية مقدارها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد) أي بمعدل إلغاء 2.34 لكل 10 أسهم من أسهم الشركة.

ويعود السبب في تخفيض رأس المال إلى إطفاء كامل الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة (147,666,000) ريال سعودي وذلك بالاستناد إلى القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 30/09/2021م.