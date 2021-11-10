إعمار تقلص خسائرها 7% إلى 173 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت إعمار المدينة الإقتصادية عن النتائج المالية الأولية للربع المنتهي في 30-09-2021 حيث قلصت الشركة صافي خسارتها لتصبح 173 مليون مقارنة بـ 187 مليون ريال، بانخفاض نسبته 7%.

ويعود سبب الانخفاض في إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 19.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل بشكل رئيسي إلى ما يلي:

• الانخفاض في التكاليف العمومية والإدارية وتكاليف البيع والتسويق بمقدار 13.3 مليون ريال سعودي يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة إجراءات ترشيد في التكلفة التي تم اتخاذها خلال الربع الثالث من عام 2021 ويتضمن ذلك تخفيض تكاليف العمالة ومنح العملاء خصم سداد مبكر .

• الانخفاض في (خسارة انخفاض القيمة) على أرصدة الذمم المدينة المتعلقة بالتأجير، والمرافق، وإيرادات رسوم الخدمة بمقدار 15 مليون ريال سعودي محسوبة بموجب نموذج خسارة الائتمان المتوقعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

• زيادة حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها، شركة تطوير الموانئ بمقدار 2.4 مليون ريال، بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ بمقدار 4.6 مليون ريال.

إن الآثار المذكورة أعلاه لإنخفاض إجمالي الخسارة الشاملة تأثرت جزئياً بزيادة مجمل الخسارة بمبلغ 15.3 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي طلبات الشراء من مبيعات العقارات خلال الفترة وزيادة في تكلفة الاستهلاك بمقدار 0.8 مليون ريال.