"التنمية الاجتماعية" تطلق مبادرة الاستدامة لمجلس الجمعيات الأهلية

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حفل إطلاق مبادرة الاستدامة لمجلس الجمعيات الأهلية برعاية المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحضور الوكلاء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات الأهلية.

وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي عن مشروع الاستدامة الذي يهدف إلى تمكين وتفعيل إسهام القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتكامل جهود الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.

كما شهد الحفل مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجمعيات الأهلية والهيئة العامة للأوقاف وبين الجمعيات الأهلية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.