انخفاض خسائر "الخليجية العامة" المتراكمة إلى 20 % من رأس المال

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة من 42.13% إلى 20.70% من رأس المال

وبلغ مقدار الخسائر المتراكمة 103505 ألف ريال سعودي، يعود سبب انخفاض نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال الى قيام الشركة برفع رأس مالها من 200 مليون ريال الى 500 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية ما أدى إلى انخفاض نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال من 42.13% في 30 يونيو 2021 إلى 20.7% في 30 سبتمبر 2021