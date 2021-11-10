الأسهم السعودية تصعد بأعلى وتيرة في 3 أسابيع .. وتغلق فوق مستوى 11850 نقطة

ارتدت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء وبأعلى وتيرة في 3 أسابيع لتسجل مكاسب تجاوزت 100 نقطة، قادتها قطاع البنوك المرتفع 1.8 في المائة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11857 نقطة مرتفعا 104 نقاط أو ما يعادل 0.9 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.8 مليار ريال.

وتركزت على أسهم مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وكذلك أكواباور، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 151.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 252.8 ألف صفقة.

ودعمت أسهم البنك الاهلي ومصرف الراجحي من أداء السوق بعدما صعدت بـ 3 و1.4 في المائة على الترتيب، في حين سجل البنك الاهلي أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

أيضا سجل مصرف الإنماء إغلاق قياسي له، بعدما سجل مكاسب 3 في المائة، ليغلق عند مستوى 25.7 ريالا للسهم.

وسجل سهم "أكواباور" تراجع تجاوز 1.4 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تحقيقها صافي خسارة بواقع 21.8 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بأرباح 541.5 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2020.

إلى ذلك، صعدت أسهم 127 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم أنابيب المرتفع بالحد الأعلى، بعد إعلان الشركة توقيع عقد مع أرامكو تجاوزت قيمته 300 مليون ريال.

أيضا صعد سهم "ام آي اي" 6.1 في المائة، فيما ارتدت أسهم معدنية وصادرات وكذلك جبسكو لتحقق مكاسب فاقت 5 في المائة.

في المقابل، تراجعت 67 شركة، تصدرها سهم ساكو والذي هبط 6.9 في المائة ليسجل أدنى إغلاق منذ ديسمبر 2020، بعدما أعلنت الشركة عن تحقيقها صافي خسارة بلغ 13.9 في المائة.

أيضا سجلت أسهم 9 شرطات تراجعا تجاوز 2 في المائة، من بينها أسهم دله وصناعة الورق وكذلك الاصيل.