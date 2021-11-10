السعودية تمثل 20 % من حجم تداولات السوق الإسلامية العالمية

أطلق البنك المركزي السعودي "ساما"، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، أمس، تقرير المالية الإسلامية في المملكة، ضمن الفعاليات التمهيدية لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الـ15، التي ينظمها البنك المركزي السعودي في مدينة جدة خلال الفترة من التاسع إلى الـ11 من نوفمبر 2021. وشاهد المشاركون في الفعالية التمهيدية للقمة فيلما وثائقيا استعرض رحلة المملكة مع الخدمات المالية الإسلامية منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي شهد إطلاق رؤية المملكة 2030 التي أولت القطاع المالي اهتماما كبيرا، وجعلته أحد برامجها الطموحة لتحقيق التحول الذي تنشده المملكة، وهو "برنامج تطوير القطاع المالي" الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة التنويع الاقتصادي الذي تشهده المملكة.وأفاد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية، بأن إطلاق التقرير، يمثل ثمرة جهود بين "ساما" والمجلس، متطلعا إلى أن يسهم التقرير في دعم جهود نمو وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي، وأن يكون مفيدا وشاملا ويعكس جميع التطورات التي يشهدها القطاع المالي الإسلامي في المملكة ودوره في تعزيز متانة الاقتصاد السعودي، ومشيرا إلى أن التقرير سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.واستعرض دور الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لتطوير الخدمات المالية الإسلامية، حتى أضحت المملكة رائدة صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي على المستوى العالمي، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته المملكة في التحول الرقمي ودوره في تطوير القطاع المصرفي السعودي، ولافتا إلى تميز منصات "فنتك السعودية" البالغة 82 منصة، التي تشكل نحو 47 في المائة من هذه الشركات المالية الرقمية، والإنجازات التي حققتها المالية الإسلامية السعودية عالميا على مستوى الأصول المصرفية والصكوك السيادية، وحصول "ساما" على جائزة أفضل بنك مركزي في المالية الإسلامية، وإطلاق المملكة جائزة عالمية في المالية الإسلامية. وقال الدكتور الدوسري: "أصدرنا كثيرا من التشريعات والأطر التشريعية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتمثل السعودية أكثر من 20 في المائة من حجم التداول في السوق الإسلامية العالمية، كما تمثل 28 في المائة من كل الأصول الإسلامية، وندرك أن الاقتصاد الإسلامي سيكون له دور أكبر في تعزيز الاقتصاد العالمي، ومن هنا ندعو إلى توحيد الجهود وتعزيزها للنهوض بهذا القطاع الحيوي". من جانبه، أبدى الدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، إعجابه بالتقرير قائلا: "من دواعي سرورنا أن نقرأ هذا التقرير دون لمسه في إشارة إلى دور التحول الرقمي في نشر المعرفة المالية، وأن التقرير مهم جدا ويسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات، والمملكة رائدة في القطاع المصرفي عموما، وخصوصا الخدمات الإسلامية". يشار إلى أن فعاليات القمة الـ15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تعقد هذا العام تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحول الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة"، وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة، من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.