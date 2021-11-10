«نمو» تفقد 582 نقطة بقيمة تداولات مرتفعة إلى 91 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" بنحو 2.3 في المائة لتغلق عند 24803 نقاط فاقدة 582 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 41 في المائة بنحو 26 مليون ريال لتصل إلى 91 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 121 ألف سهم لتصل إلى 638 ألف سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 23 في المائة بنحو 562 صفقة لتصل إلى 2.9 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "الحاسوب" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 270.80 ريال، يليه سهم "فش فاش" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 290.60 ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايزر" بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 232 ريالا، بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 6.1 في المائة ليغلق عند 337 ريالا، يليه سهم "الناقول" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 189.80 ريال، وحل ثالثا سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 220 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 47 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة 9.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايزر" بقيمة ستة ملايين ريال.