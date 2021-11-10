تعاف سريع في الطلب العالمي على النفط .. الأسعار مرشحة للبقاء بين 80 و85 دولارا

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية لليوم الثالث بفعل التعافي السريع في الطلب العالمي على النفط الخام والوقود والعودة إلى مستويات الاستهلاك ما قبل الجائحة، ودعمت تعافي الطلب بيانات قوية عن الاقتصاد الصيني متمثلة في نمو الصادرات.وتواصل مجموعة المنتجين في "أوبك +" ضخ زيادات إنتاجية شهرية محدودة بنحو 400 ألف برميل يوميا، وهو المستوى المتفق عليه منذ تموز (يوليو) الماضي وتم تمديد العمل به إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على الرغم من دعوات المستهلكين إلى مزيد من الإمدادات النفطية.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون: إن العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد تستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى جانب تحفيز شركات النفط الصخري على العودة إلى زيادة الإنتاج.وفي هذا الإطار، رجح سيفين شيميل، مدير شركة في جي إندستري الألمانية، أن تظل السوق في حالة تأهب حتى تحسم الإدارة الأمريكية هذه الخطوة، على الرغم من تقارير تفيد أن قرار السحب من المخزونات الاستراتيجية تأثيره محدود ولن يقلل الأسعار بأكثر من 5 في المائة ولفترة مؤقتة.من جانبه، يقول روبين نوبل، مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، إن هناك عديدا من البدائل التي قد تكون مطروحة أمام الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة، ومنها: فرض حظر على صادرات النفط الخام، إلى جانب تحفيز شركات النفط الصخري والسحب بوتيرة كبيرة من المخزونات الاستراتيجية، ولكن الخيار الأخير هو الأقرب إلى الحدوث خلال الأسبوع الجاري أو المقبل.ولفت إلى أن مجموعة "أوبك +" على قناعة بأن السوق مزودة بشكل جيد، وأن الارتفاعات الحادة مصدرها إحلال النفط محل الغاز، بسبب النقص الحاد في الأخير وارتفاع أسعاره، مشيرا إلى أن المجموعة حريصة على التعاون مع المستهلكين، ولكنها ترى أن زيادة الإنتاج حاليا ستفاقم من الأعباء، وقد تضر بتوازن واستقرار السوق.ويرى، ماركوس كروج، كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، أن "أوبك +" دعمت إنتاج النفط الخام بمقدار 480 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث قام نصف أعضاء المجموعة فقط بزيادة الإنتاج الشهر الماضي، بينما يكافح كثيرون في التحالف لضخ أكبر عدد ممكن من البراميل كما وعدوا، ولكنهم يواجهون عقبات عدم الاستقرار وضعف الاستثمارات في مشاريع المنبع، وأبرز الأمثلة على ذلك: ليبيا ونيجيريا.ولفت إلى أن نيجيريا تحديدا تعاني صعوبات تشغيلية واسعة، حيث تواجه خطوط الأنابيب الرئيسة أعمال تخريب مستمرة، بينما نجد دولا أخرى تعاني نقصا في الإنتاج بدلا من زيادته التدريجية المتفق عليها في مجموعة "أوبك +" حيث نجد إنتاج أنجولا قد انخفض بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 1.11 مليون برميل يوميا، وهو أقل بكثير من حصتها البالغة 1.362 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات صادرة عن وكالة "بلاتس".وتشير جولميرا رازيفا، كبير محللي المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، إلى أن المخزونات النفطية لها تأثير واسع في مسار أسعار النفط الخام، وقد تمكنت من الحد من الأسعار على مدار الأسبوعين الماضيين نسبيا بعد ارتفاعها بشكل مفاجئ، ولكنها لا تستمرعلى وتيرة واحدة خاصة في ضوء انتعاش الطلب المستمر وقيود "أوبك +" الممتدة.ولفتت إلى أن أسواق النفط يؤثر فيها عديد من العوامل المتضادة، ولكن الأسعار أكثر ميولا إلى مواصلة الارتفاعات بفضل تراجع المخاوف المرتبطة بالجائحة واستبعاد العودة إلى الإغلاق واستمرار رفع قيود السفر خاصة في الولايات المتحدة أخيرا، مشيرة إلى توقع أغلب الدوائر التحليلية أن يظل النفط في نطاق يتراوح بين 80 و 85 دولارا في المدى القريب.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بفضل رفع توقعات الطلب العالمي على الوقود، خاصة بعد إقرار البنية التحتية في الولايات المتحدة، وبيانات قوية عن الصادرات في الصين، والانتعاش العالمي بعد وباء فيروس كورونا.وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4 في المائة، إلى مستوى 82.43 دولار، من مستوى الافتتاح عند 82.10 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 81.80 دولار، وصعد خام برنت بأكثر من 0.3 في المائة، إلى مستوى 83.94 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 83.66 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 83.19 دولار.وفي الولايات المتحدة، تم تمرير قانون البنية التحتية البالغة قيمته تريليون دولار من خلال الكونجرس في عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي من المتوقع أن يوسع النمو الاقتصادي في أكبر مستهلك للوقود في العالم.وفي الصين، سجلت الصادرات ارتفاعا بأفضل من التوقعات خلال تشرين الأول (أكتوبر)، في علامة على أن الاقتصاد الصيني بدأ يسترد عافيته، ما يدعم انتعاش الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك له في العالم.وقال محللو السلع في بنك جي بي مورجان: إن الطلب العالمي على النفط عاد بالفعل في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا البالغة 100 مليون برميل يوميا، وأعادوا ذلك إلى نمو الاستهلاك الناتج عن ارتفاع وتيرة السفر وزيادة الطلب على وقود الطائرات.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك، وسجل سعرها 82.34 دولار للبرميل الإثنين مقابل 80.11 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة، حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، وإن السلة خسرت بضعة سنتات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 82.49 دولار للبرميل.