استمرار ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم استمرار ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة السلع بدرجة كبيرة، وهو ما يؤجج المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 % شهريا و نحو 8.6 % سنويا، وهو أكبر ارتفاع للمؤشر منذ 2010م.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي بدون حساب أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بنسبة 0.4 % شهريا ونحو 6.8 % سنويا.



وجاء أكثر من 60 % من ارتفاع مؤشر أسعار الجملة العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع بنسبة 12%. كما ارتفعت تكلفة الطاقة بما في ذلك البنزين مما ساهم في ارتفاع مؤشر أسعار الجملة.



في المقابل ارتفعت أسعار الجملة للخدمات بنسبة بسيطة بلغت 0.2 % للشهر الثاني على التوالي، بما يعكس تراجع تكلفة خدمات الوساطة في الأوراق المالية والاستشارات المالية.