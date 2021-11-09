بريتش أيروايز تعتزم تعيين 4 آلاف موظف جديد

قال شين دولي الرئيس التنفيذي لشركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز إن الشركة تعتزم إعادة تكوين قوة العمل التي قلصتها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ستعين ما يصل إلى 4000 موظف جديد حتى حلول الصيف المقبل.

وذكر أن الشركة التابعة لمجموعة آي.أيه.جي التي تمتلك أيضا شركة طيران أيبيريا الإسبانية تعتزم توظيف طيارين ومضيفين وعمال خدمات أرضية وموظفي مكاتب خلفية، وتضم الشركة حاليا حوالي 30 ألف موظف وهو ما يعني أن التوظيفات الجديدة ستضيف حوالي 15% إلى قوتها العاملة.

وقال دولي ننشط في عملية التوظيف حاليا لتشغيل الرحلات خلال موسم رأس السنة الجديدة من لندن، مضيفا من المثير إعادة بناء شركة الطيران لكي توفر الفرص مجددا بعد عامين لم نكن نستطيع خلالهما تسيير الكثير من رحلات الطيران.

وبعد تسريح حوالي 10 آلاف عامل خلال الجائحة، تواجه الشركة حاليا صعوبة في الحصول على احتياجاتها من الموظفين في ظل الصعوبات التي تواجه سوق العمل البريطانية.