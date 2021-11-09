العراق يتفاوض مع شيفرون الأمريكية لتطوير حقول الناصرية

قررت الحكومة العراقية اليوم تخويل شركة النفط الوطنية العراقية صلاحية التفاوض المباشر مع شركة شيفرون الأميركية لتطوير الحقول النفطية في محافظة ذي قار جنوبي بغداد من خلال تنفيذ مشروع مقاطعة الناصرية لإنتاج النفط والغاز الذي يضم تطوير أربع رقع استكشافية في المحافظة.



وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن خطة الوزارة في محافظة ذي قار تتضمن إنجاز مجموعة مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز وحقن الماء، بطاقة اولية مستهدفة تبلغ 600 الف برميل من النفط الخام يوميا خلال سبع سنوات من بدء الاعمال .



وتشمل الخطة إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء للمساهمة في تعزيز وادامة الانتاج الوطني والنهوض بالبنى التحتية وتطويرها وزيادة فرص التنمية لشركات القطاع الخاص.