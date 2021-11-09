800 مليون مداخيل ريال مدريد .. والمبيعات قد تزيد 7%

أكدت بوابة "تو بلايبوك" المتخصصة في التحليلات المالية للكيانات الرياضية، أن مداخيل نادي ريال مدريد الإسباني تجاوزت في العام الحالي 800 مليون يورو "3.5 مليار ريال"، وأثبت صحة ما قاله خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" جملة الإدارة الاقتصادية لريال مدريد مثالية بعد نجاحها المميز في كيفية تعامل النادي ببراعة مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وأنه سيستمر في المسار نفسه هذا الموسم.

ويعقد ريال مدريد في الـ20 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري اجتماعه الموسمي، حيث يتعين على الأعضاء الموافقة على حسابات العام الماضي وميزانية الموسم الحالي، وتسليط الضوء على النجاحات الاقتصادية كونه أحد الأندية القليلة في أوروبا التي لم تسجل عجزا ماليا مرتبطا بتداعيات فيروس كورونا.

وجمع النادي 100 مليون من سوق الانتقالات الماضية، وجمد نفقات الرواتب (401 مليون يورو)، إضافة إلى ترشيد مجموعة من نفقات الاستهلاك (177 مليون يورو).

واستفاد ريال مدريد من خفض كتلة الأجور من رحيل قائده سيرجيو راموس، ومدافعه الفرنسي رافائيل فاران، حيث كانا من بين الأعلى رواتب في النادي إلى جانب تخفيض باقي رواتب لاعبي الفريق بنسبة 10 في المائة.

كما جنى ريال مدريد 40 مليون يورو من بيع فاران لمانشستر يونايتد، و35 مليون يورو من رحيل مارتن أوديجارد لآرسنال، إضافة إلى ثلاثة ملايين يورو لإعارة إبراهيم دياز إلى ميلان.

ووفقا لبوابة المتخصصة في التحليلات المالية للكيانات الرياضية، ستتجاوز أرباح ريال مدريد المرتبطة بمبيعات اللاعبين للسنة الرابعة على التوالي 100 مليون يورو ليؤكد الملكي أنه نموذج حقيقي للإدارة الاقتصادية.

ويتوقع النادي زيادة في حجم المبيعات بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 695.5 مليون يورو، والسبب لهذا التحسن إعادة الافتتاح التدريجي لملعب سانتياجو برنابيو، الذي سيسهم في مضاعفة إيرادات رسوم العضوية، والمشتركين، وحجز التذاكر، بمقدار ثمانية أضعاف، لتصل إلى 85.53 مليون يورو.