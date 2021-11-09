"الناقول" تعدل توصيتها لزيادة رأس المال من "منحة" إلى "حقوق أولوية"

أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول اليوم أنه وبشان توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية، بأن مجلس الإدارة قد قرر في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/11/09 م تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بدلا عن زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم لتصبح الزيادة في رأس المال كما يلي:

- المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه: 58,000,000 ريال سعودي

- رأس المال قبل الزيادة: 29,000,000 ريال سعودي

- رأس المال بعد الزيادة: 87,000,000 ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل الزيادة: 2,900,000 سهم

- عدد الأسهم بعد الزيادة: 8,700,000 سهم

- أسباب الزيادة: لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية ودعم توسعاتها المستقبلية

على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية

وعتبر الزيادة في رأس المال مشروطة بموافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية

كما سيتم الإعلان لاحقا عند تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، كما سيتم الإعلان أيضاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية أو عند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.