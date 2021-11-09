"الحمادي" تشتري حصة 35% من شركة سدير للأدوية بقيمة تجاوزت 118 مليون ريال

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار أنه تم بتاريخ 2021/11/9 إتمام كافة الشروط المسبقة لعملية الاستحواذ والحصول على كافة الموافقات المطلوبة من جهات الاختصاص واستكمال كافة الإجراءات النظامية والمتفق عليها لنقل ملكية الحصص المباعة في شركة ادوية سدير للادوية وإفراغها باسم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بما في ذلك خطاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للمنافسة وتعديل عقد تأسيس شركة ادوية سدير للادوية لنقل الملكية.

حيث تم شراء كامل حصص مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) والتي تمثل نسبة 35% من شركة ادوية سدير للادوية المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة بقيمة 118,125,000 ريال سعودي.

وتم الانتهاء من كافة الموافقات اللازمة واعمال الفحص المالي النافي للجهالة واعمال التقييم المالي.

وتم تمويل الصفقة بشكل ذاتي.

ويعد نشاط الشركة تصنيع علاجات الامراض السرطانية (الفموية والوريدية)، وتتمشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة من خلال توطين صناعة الادوية المتخصصة.

وتتوقع "الحمادي" ارتفاع مبيعات قطاع الادوية في الشركة.