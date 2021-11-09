غدا .. طرح مشروع "دانة الخبر" للبيع في مزاد علني

تطرح شركة "ركاز العقارية" غدا عند الساعة الرابعة عصرا، مشروع "دانة الخبر" للبيع في مزاد علني، وبإشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية".

وتوقع خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة "ركاز العقارية" أن يحظى المزاد بحضور كبير من المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري للفوز بهذه الفرصة الاستثمارية.

وقال القحطاني "ما يعزز أهمية هذه الفرصة موقعها الاستثنائي في مدينة الخبر التي تحظى بالاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجعلها منطقة جاذبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى".

وتمتد "دانة الخبر" على مساحة إجمالية تبلغ 93633.71 متر مربع؛ تعد فرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لابتكار منتجات عقارية سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية .

وتقع "دانة الخبر" في موقع استراتيجي على طريق الملك فهد بن بطول 450 متر، مايجعلها حلقة وصل بين كورنيش الخبر وشاطئ العزيزية وشاطئ نصف القمر.