الأسهم السعودية تهبط بأعلى وتيرة منذ 11 أسبوعا .. وتغلق فوق مستوى 11750 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء متراجعا بأعلى وتيرة منذ منتصف أغسطس الماضي، وسط تراجع أسهم البنوك والمرافق الأساسية والبتروكيماويات.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11753 نقطة متراجعا 93 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.9 مليار ريال.

وتركزت على أسهم مصرف الراجحي وبنك البلاد وكذلك البنك الأهلي السعودي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 181.5 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 334.9 ألف صفقة.

وضغطت أسهم مصرف الراجحي على أداء السوق بعدما تراجعت 1.6 في المائة، بالإضافة إلى تراجع أسهم الكهرباء السعودية 4 في المائة وكذلك بنك ساب 2.2 في المائة.

وسجل سهم "الأبحاث والإعلام" مكاسب اقتربت من 2.5 في المائة، بعد إعلان المجموعة عن تحقيقها أرباح بواقع 204.9 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بأرباح 76.5 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2020، وبنمو 167.8 في المائة.



إلى ذلك، صعدت أسهم 18 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم بنك البلاد المرتفع 4.55 في المائة، ويأتي ذلك بعد إعلان البنك عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم.

في المقابل، تراجعت 174 شركة، تصدرها سهم تهامة للإعلان والذي هبط بالحد الأدنى (9.9 في المائة)، تلاه كل من أمانة للتأمين وصادرات والتي تراجعت بنسب 9 و8.5 في المائة على الترتيب، وسط استمرار جني الأرباح على تلك الأسهم لأكثر من 3 جلسات.

ايضا سجلت أسهم 13 شركة تراجعا بنسب ما بين 7 و5 في المائة، من بينها أسهم مجموعة الحكير، البحر الاحمر، معدنية، وكذلك أنابيب.

