الاستثمار في شركات النفط والغاز

النفط هو عصب الطاقة في عالم اليوم، ويعد النفط من السلع المهمة التي تتخذ مكانا مهما في محافظ المستثمرين سواء كأسهم شركات عاملة في أحد مجالات النفط، أو كعقود مستقبلية أو حتى كصناديق استثمارية. كما أن هناك علاقة بين النمو الاقتصادي لكثير من الدول وأسعار النفط، وهذا لا يشمل فقط الدول المصدرة للنفط، بل حتى الدول المستوردة تجد في انتعاش أسعار النفط علاقة طردية بانتعاش اقتصاداتها، إلى درجة أن أصبح النفط كأسعار الفائدة ترتفع من ارتفاع الحركة الاقتصادية.

في هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز شركات النفط المدرجة في الأسواق الأمريكية، ونتعرف إلى نشاطاتها وإيراداتها وأرباحها، ونلقي الضوء كذلك على أهم الدول المنتجة للبترول والمصدرة والمستهلكة له.



بداية النفط وطرق استخراجه

وفقا لمجلة ناشيونال جيوجرافيك عاشت منذ ملايين الأعوام الطحالب والنباتات في البحار الضحلة وبعد موتها اختلطت موادها العضوية مع رواسب أخرى ودفنت، ومع مرور ملايين الأعوام تحت الضغط المرتفع ودرجات الحرارة العالية وغياب الأكسجين تحولت هذه البقايا إلى مادة شمعية تسمى الكيروجين، ومع مزيد من الحرارة والوقت والضغط، خضع الكيروجين لعملية تسمى التكاثر، وتحول إلى هيدروكربونات، التي هي ببساطة مواد كيميائية مكونة من الهيدروجين والكربون. ويمكن من خلال توليفات مختلفة من الحرارة والضغط صناعة أشكال مختلفة من الهيدروكربونات، التي في نهاية الأمر تشكل منها ما نعرفه اليوم بالوقود الأحفوري من نفط وغاز وفحم.

وفقا لمنظمة سي آر إي دي" المختصة في اقتصادات النفط والغاز، هناك عدد من الخطوات الأساسية اللازمة لاستخراج النفط والغاز من باطن الأرض أو قاع المحيطات، أولها تجهيز موقع منصة الحفر عبر بناء البنية التحتية فوق الأرض والمنصات وطرق الوصول، ثانيها الحفر حيث يتم إحضار الجهاز المسؤول عن ذلك وقد تصل حمولته إلى 20 أو 30 حمولة شاحنة، وتجميعه والبدء في الحفر عبر عدة مراحل منها مرحلة الثقب السطحي التي تصل إلى عمق 100 قدم تحت أعمق طبقة مياه جوفية معروفة، ومن ثم هناك مرحلة الحفرة الطويلة وتأتي بعد الوصول إلى عمق 1000 قدم حيث يتم احتجاز النفط والغاز.



استخدامات النفط



ربما تكون أهم العوامل التي يستخدم من أجلها النفط هي الطاقة إلا أن هناك عديدا من المنتجات الأخرى التي تشتق من النفط وتلعب دورا مهما في حياتنا اليومية، من بينها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في كثير من مناحي الحياة اليومية، من ألعاب أطفال وإطارات وصمامات القلب والمواد الحافظة للأطعمة، فضلا عن الكم الهائل من الإلكترونيات حيث تتم صناعة المادة الأولية من البلاستيك في مصانع البتروكيماويات. ومن بين المشتقات الأخرى للنفط هناك المنسوجات، حيث تصنع الملابس عادة من الألياف البترولية بما في ذلك الإكريليك والحرير الصناعي والجلود النباتية والبوليستر والنايلون، حتى كثير من الأحذية والحقائب تصنع من البتروكيماويات لخفة وزنها ومتانتها وخصائصها المقاومة للماء.



نمو سوق النفط والغاز 25 في المائة بعد كورونا



من المتوقع أن تنمو سوق النفط والغاز العالمي من 4.7 تريليون دولار في 2020 إلى 5.9 تريليون دولار خلال العام الحالي وفقا لمركز جلوبال نيوز وير، حيث يعود النمو بشكل أساس إلى إعادة ترتيب الشركات لعملياتها والتعافي من تأثير كورونا السلبي، ومن المتوقع أن تصل السوق إلى 7.4 تريليون دولار في 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6 في المائة.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية من المتوقع أن يصل حجم الطلب على النفط في الربع الأخير من عام 2022 إلى 100 مليون برميل وذلك للمرة الأولى منذ أواخر عام 2019.

وتراجع إنتاج النفط العالمي وفقا لشركة النفط العالمية بريتيش بتروليوم إلى 88.4 مليون برميل يوميا في 2020، أي: أقل من مستوياته في التسعة أعوام السابقة حيث تراوح بين 84 وأقل بقليل من 95 مليون برميل في اليوم منذ 2011 إلى 2019.



انخفاض استهلاك النفط 9.3 في المائة عالميا وارتفاعه في الصين



تراجع استهلاك النفط العالمي إلى 88.5 مليون برميل في اليوم خلال العام الماضي بسبب شبه توقف الحياة الاجتماعية وفرض عديد من القيود الاحترازية، ما أدى إلى عرقلة التنقل بالطائرات والسيارات، إلى جانب توقف عديد من المصانع حول العالم.

ورغم ارتفاع إنتاجها إلا أن القارة الأوروبية كانت الأكثر تراجعا في الاستهلاك بمعدل 13.8 في المائة، في حين أن قارة آسيا كانت الأقل تراجع بمعدل 5.8 في المائة.

وعلى مستوى الدول كانت هونج كونج الأعلى تراجعا بنسبة 30 في المائة حيث وصلت مستويات الاستهلاك إلى 285 ألف برميل في اليوم في حين أن الصين هي الدولة الوحيدة التي ارتفع فيها معدل الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 1.6 في المائة إلى 14.2 مليون برميل في اليوم، حيث شكلت هي والولايات المتحدة 36 في المائة من الاستهلاك العالمي للنفط. أما على المستوى العربي فتسجل المملكة العربية السعودية أكبر استهلاك بإجمالي 3.5 مليون برميل في اليوم، ثم تليها الإمارات ومصر والعراق بكميات أقل بكثير.



صادرات النفط والواردات والاحتياطيات



بلغ حجم صادرات النفط التي بالضرورة تعادل حجم وارداته، خلال العام الماضي 65 مليون برميل في اليوم بانخفاض 7.6 في المائة عن 2019، وقد استحوذت خمس دول، من بينها السعودية والإمارات، على نحو 50 في المائة من الحصة العالمية للصادرات، في حين استحوذت خمس دول معظمها آسيوية على 49 في المائة من حصة الواردات. وقد ارتفع الاحتياطي العالمي من النفط منذ 2010 بنحو 96 مليار برميل ليصل إلى 1.7 تريليون برميل بنهاية 2020، وهو ما يكفي للاستهلاك لأكثر من 48 عاما، ولقد استحوذت 14 دولة عربية على رأسها السعودية والعراق، على 43 في المائة من إجمالي الاحتياطات العالمية.



أنواع شركات النفط والغاز



هناك ثلاثة أنواع من شركات النفط والغاز وفقا لطبيعة نشاطها حيث تشير ثلاثة مصطلحات إلى موقع الشركة في سلسلة التوريد، أولى هذه المصطلحات upstream أي: شركات المنبع حيث يتم فيها إنتاج واستخراج المواد الخام من النفط والغاز ويطلق عليها في الأغلب شركات الاستكشاف والإنتاج ويشمل هذا القطاع الخدمات ذات الصلة مثل عمليات الحفر ودراسات الجدوى وتأجير الآلات واستخراج الإمدادات الكيمائية ويشمل عديدا من العاملين كالجيولوجيين والجيوفيزيائيين ومشغلي حفارات الخدمة والشركات الهندسية حيث يستطيعون تحديد وتقدير الاحتياطات قبل بدء أي نشاط حفر فعلي، ومن أمثلة هذا النوع من الشركات: شركة إكسون موبيل.

أما النوع الثاني فيدعى downstream وتعني شركات المصب وتمثل هذه الشركات الخطوة الأخيرة في عملية الإنتاج كمصافي النفط الخام ومعالجات الغاز الطبيعي الذين يقدمون منتجات قابلة للاستخدام للمستخدمين النهائيين والمستهلكين، وتشارك هذه الشركات أيضا في عمليات التسويق والتوزيع والبيع وأي أنشطة تتم بعد إنتاج النفط والغاز، تشمل هذه المجموعة شركات المصافي وموزعي المنتجات البترولية ومصانع البتروكيماويات وموزعي الغاز ومنافذ البيع بالتجزئة، ومن أمثلة هذه الشركات ماراثون بتروليوم.

وهناك نوع ثالث من شركات النفط والغاز يدعى midstream وهي الشركات الوسيطة ما بين النوعين الأوليين وتشمل في الأغلب خدمات النقل والتخزين مثل خطوط الأنابيب وأنظمة التجميع.



أبرز شركات النفط والغاز في العالم



لا يمكن الحديث عن شركات النفط في العالم دون ذكر عملاقة النفط شركة أرامكو السعودية، التي تم إدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودية في نهاية 2019، حيث تم طرح نسبة قليلة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وتبلغ قيمتهه السوقية اليوم نحو 7.5 تريليون ريال. وأما بالنسبة للشركات المدرجة في الأسواق المالية الأمريكية فمنها ما يلي.



إكسون موبيل XOM



هي أكبر شركة نفط في تاريخ الولايات المتحدة، يقع المقر الرئيس للشركة في تكساس وهي أيضا أكبر ولاية منتجة للنفط في الدولة، وتعمل الشركة في استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وخارجها من خلال قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والكيماويات، إضافة إلى تصنيع وتجارة ونقل وبيع النفط والغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات.

وصل عدد آبار الشركة بداية العام الماضي إلى أكثر من 22 ألف بئر صافية قيد التشغيل مع احتياطات مؤكدة، ويعمل لدى الشركة 72 ألف موظف ويعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 150 عاما، ربما أكبر نقطة سوداء في تاريخها هي وقوع حادثة تسرب النفط في 1989 وتأثيراته البيئية. وقد تراجعت إيرادات الشركة لعاميين متتاليين بنسبة 8.5 في المائة في 2019، و30 في المائة في 2020، ورغم ذلك تشير إيرادات التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى عام أقوى من الأعوام السابقة للشركة. وقد شهدت الشركة خسائر بمقدار 22 مليار دولار خلال 2020، إلا أن هذه الخسائر تحولت في التسعة الأشهر من 2021 إلى صافي أرباح بنحو 14 مليار دولار.



شيفرون CVX



أسست شركة شيفرون في 1879، وتعمل في أكثر من 180 دولة، إضافة لمشاركتها في كل جانب من جوانب صناعة النفط عبر الشركات التابعة لها، سواء عمليات الطاقة والكيماويات أو عمليات البترول المتكاملة. وتعمل الشركة في قسمي المنبع والمصب، حيث يسهم قطاع التنقيب والإنتاج في التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وتطويره وإنتاجه، إلى جانب المعالجة والتسييل والنقل وإعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال، ونقل النفط الخام عبر خطوط الأنابيب، ونقل الغاز الطبيعي وتخزينه وتسويقه.

يقوم قطاع المصب في تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية، وتسويق النفط الخام والمنتجات المكررة وزيوت التشحيم، ونقل النفط الخام والمنتجات المكررة عبر خطوط الأنابيب والسفن البحرية ومعدات المحركات وعربات السكك الحديدية، إلى جانب تصنيع البتروكيماويات السلعية والبلاستيك. كانت الشركة تعرف سابقا باسم "شيفرون تكساس كوربوريشن" وغيرت اسمها إلى شيفرون كوربوريشن في 2005. ومثل منافستها إكسون موبيل انخفضت إيرادات الشركة خلال 2019 بنسبة 12 في المائة، و33 في المائة عام 2020، إلا أن إيراداتها في التسعة أشهر من 2021 تخطت الإيرادات الكلية لعام 2020.



ماراثون بتروليوم MPC



اعتادت شركة ماراثون بتروليوم أن تكون شركة تابعة لشركة ماراثون أويل، قبل أن تصبح شركة مستقلة في 2011، ويقع المقر الرئيس للشركة حاليا في أوهايو ولديها ما لا يقل عن 6900 منفذ بيع بالتجزئة مملوكة بشكل مستقل، وتعمل في تكرير المنتجات البترولية وتسويقها وبيعها بالتجزئة ونقلها، حيث تعمل في جزأين: التكرير والتسويق من جانب، والتوزيع من جانب آخر، حيث يقوم قطاع التكرير والتسويق بتكرير النفط الخام والمواد الأولية الأخرى في مصافي التكرير في منطقة ساحل الخليج ووسط القارة والساحل الغربي للولايات المتحدة.

وتشمل منتجاتها المكررة وقود النقل، مثل البنزين المعاد تشكيله والبنزين المخلوط وزيت الوقود الثقيل والأسفلت، إلى جانب تصنيع المواد العطرية والبروبان والبروبيلين والكبريت. وتبيع الشركة المنتجات المكررة لعملاء التسويق بالجملة محليا ودوليا وللمشترين في السوق الفورية، وكذلك للشركات الحاصلة على حق الامتياز من شركة ماراثون. وقد حققت الشركة في الربع الثاني من العام الجاري صافي أرباح عالية بلغت 8.5 مليار دولار.



فيليبس 66 PSX



هي شركة مئوية ليس لعدد أعوامها التي أوشك على القرن لكن أيضا لكونها إحدى الشركات القلائل التي تتخطى إيراداتها 100 مليار دولار، فإيراداتها خلال فصل واحد تقارب قيمتها السوقية. وتمتلك الشركة أنشطة في 65 دولة حيث تعمل في الطاقة والخدمات اللوجستية من خلال أربعة قطاعات، midstream والمواد الكيميائية والتكرير والتسويق، حيث يقوم قطاع midstream بنقل النفط الخام والمواد الأولية الأخرى، ويقوم بتسليم المنتجات البترولية المكررة إلى السوق، ويوفر خدمات المحطات الطرفية والتخزين للنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة. كما يقوم بنقل وتخزين وتصدير وتسويق سوائل الغاز الطبيعي، ويقدم خدمات معالجة أخرى قائمة على الرسوم وتجميع ومعالجة ونقل وتسويق الغاز الطبيعي. في حين ينتج قطاع المواد الكيميائية مادة الإيثيلين ومنتجات الأوليفين الأخرى، إلى جانب المنتجات العطرية، مثل البنزين، والهكسان الحلقي، والستايرين، والبوليسترين، ومنتجات كيميائية مختصة مختلفة، بما في ذلك المواد الكيميائية العضوية الكبريتية والمذيبات والمحفزات والمواد الكيميائية المستخدمة في الحفر والتعدين. ويقوم قطاع التكرير بتكرير النفط الخام والمواد الأولية الأخرى إلى منتجات بترولية تشتمل على البنزين ونواتج التقطير ووقود الطائرات في 13 مصفاة.

ورغم الإيرادات المرتفعة إلا أن صافي أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2021 فقط 44 مليون دولار.



كونوكو فيليبس COP



أسست الشركة منذ 147 عاما وهي مسؤولة عن أكبر اكتشاف للاحتياطي النفطي لعام 2020 وتنتج نحو 1.35 مليون برميل يوميا. تقوم الشركة باستكشاف ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم. تعمل الشركة بشكل أساسي في خزانات النفط التقليدية، والغاز الصخري، والنفط الثقيل، والغاز الطبيعي المسال، والرمال النفطية، وعمليات الإنتاج الأخرى. بعد صافي أرباح بحدود 76 مليار دولار خلال 2018 و2019 سجلت الشركة خسائر بقيمة 2.7 مليار دولار العام الماضي، إلا أنها عادت لتحقق 5.5 مليار دولار كصافي أرباح خلال التسعة أشهر من 2021.





فاليرو VLO



رغم تاريخها القصير المكون من بضعة عقود مقارنة بغيرها من شركات النفط العالمية إلا أنها استطاعت أن تكون واحدة من كبرى شركات النفط بإدارة 15 مصفاة بطاقة إجمالية 2.3 مليون برميل في اليوم، ونحو سبعة آلاف منفذ بيع بالتجزئة وعلامة تجارية في عديد من الدول.

تصنع الشركة وتبيع وقود النقل ومنتجات البتروكيماويات وتعمل من خلال ثلاثة قطاعات هي التكرير والديزل المتجدد والإيثانول، وتعمل في أنشطة تكرير وتسويق وبيع النفط والغاز بالجملة، كما أنها تنتج زيت الذرة غير الصالح للأكل، وحبوب التقطير الجاف وعلف الحيوانات وتدير 13 مصنعا للإيثانول بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1.7 مليار جالون في العام، إضافة إلى تملكها وإدارتها لمصنع يقوم بمعالجة الدهون الحيوانية وزيوت الطهي المستعملة والزيوت النباتية الأخرى وتحويلها إلى وقود ديزل متجدد. تعاني الشركة منذ 2018 انخفاضا في صافي أرباحها من مستويات تفوق الأربعة مليارات دولار تدرجت في الانخفاض حتى حققت خسائر العام الماضي بلغت 1.4 مليار دولار، في حين أن خسائر التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 79 مليون دولار.



خاتمة



في هذا التقرير تم إلقاء الضوء على مادة النفط وأبرز الشركات العاملة بالمجال، من شركات تعمل بشكل رئيس في جانب المنبع إلى شركات المصب وشركات المنتصف midstream، وقمنا باستعراض أكبر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وأكبرها من حيث الإيرادات والربحية.