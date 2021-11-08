توجه البنوك المركزية للتسهيل يصعد بالذهب إلى قمة شهرين عند 1823 دولارا للأوقية

واصلت أسعار الذهب صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الاثنين بدعم من توقعات المستثمرين بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى بيانات تضخم هامة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.37 بالمئة إلى 1823.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر أيلول. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.50 بالمئة إلى 1825.90 دولار.

تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع الماضي باعتقاد بأن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" ومن المحتمل ألا يستدعي زيادات سريعة في أسعار الفائدة، بينما أربك بنك إنجلترا المركزي التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار الفائدة.

وقال محللون إنهم يستبعدون أن يغير تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي المائل للتيسير، فيما يركز المشاركون في السوق الآن على القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.95 بالمئة إلى 24.40 دولار للأوقية. وصعد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1055.80 دولار، في حين زاد البلاديوم 1.40 بالمئة إلى 2062.10 دولار.