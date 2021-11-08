اتفاق بين مجموعتين صينية وفرنسية على إعادة إطلاق مشروع لليثيوم في الأرجنتين

أعلنت مجموعة التعدين الفرنسية "إيراميت" بأنها ستعيد إحياء مشروع مشترك مع "تنيمغشان" الصينية لبناء محطة لإنتاج الليثيوم في الأرجنتين لتوفير إمدادات لقطاع صناعة السيارات الكهربائية المزدهر.

وأفادت الرئيسة التنفيذية لـ"إيراميت" كريستل بورييس أن أعمال البناء ستبدأ العام المقبل على محطة في محافظة سالتا فيما يتوقع تدشين المنشأة عام 2024.

ويتوقع بأن تلبي المحطة 15 في المائة من احتياجات أوروبا من الليثيوم، وفق ما أفادت بورييس الصحافيين في اتصال عبر الإنترنت.

ويعد الليثيوم من أهم مكونات بطاريات السيارات الكهربائية.

وستدفع مجموعة الصلب الصينية "تنيمغشان" 375 مليون دولار لبناء المحطة وستمتلك حصة فيها تبلغ نسبتها 49,9 في المائة.

وأما "إيراميت" التي تملك حقوقا في المعمل الجبلي، فستدفع 25 مليون دولار وستملك حصة نسبتها 50,1 في المائة.

وتأجّل المشروع جرّاء وباء كوفيد، وهو جزء من استراتيجية "إيراميت" للتحول إلى لاعب رئيسي في مجال المعادن التي يحتاجها انتقال العالم إلى الطاقة النظيفة، بحسب "الفرنسية".

وذكرت بورييس أنه يتوقع بأن ينمو سوق الليثيوم من 350 ألف طن في السنة اليوم إلى مليوني طن بحلول العام 2030.

وقالت "هناك حاليا شح في الليثيوم".

ويتوقع بأن ينتج المعمل في الأرجنتين 24 ألف طن من الليثيوم كل عام.