45 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في العالم

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص المهددون بخطر المجاعة في 43 دولة ارتفع إلى 45 مليون شخص.

وأعلن البرنامج التابع للأمم المتحدة في روما أنه بالمقارنة مع التوقعات في بداية العام، فإن هذا الرقم يزيد بنحو ثلاثة ملايين شخص.

وأشار تقرير البرنامج إلى أن جائحة كورونا وعواقبها وحدها مسؤولة عن محنة 15 مليون شخص.

وناشد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الأغنياء المساعدة بتبرعات لمرة واحدة، مقدرا حجم التبرعات اللازم لتوفير وجبة يومية واحدة لـ 45 مليون شخص على مدار عام واحد بنحو 7 مليارات دولار،وقال: "7 مليارات دولار لمساعدة 45 مليون شخص سيموتون إذا لم نصل إليهم. المسألة ليست معقدة".