"أميانتيت" تكلف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال لخفض الخسائر

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن قرار مجلس إدارتها بتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال وتشمل تخفيض رأس المال ومن ثم رفع رأس المال بما يتناسب مع وضع الشركة المالي.

كما ويشمل هذا التكليف تعيين مستشارين ماليين وقانونيين وتقديم خطة مالية مستقبلية إلى مجلس الإدارة تتناول كيفية رفع الملاءة المالية للشركة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي.

ويهدف قرار المجلس إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها 221.146 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث أي ما يعادل 69.11% من رأس مال الشركة والبالغ 320,000,000 ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية كنسبة التخفيض في رأس المال وتاريخ التخفيض ونسبة الزيادة في رأس المال على سبيل المثال لا الحصر في حينه بحسب اللوائح والتنظيمات.