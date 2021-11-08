القبض على 3 مواطنين و وافد بحوزتهم 140,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومواد مخدرة وممنوعات

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و وافد سوري قادم بتأشيرة زيارة، بمحافظة جدة، بحوزتهم (140,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.