stc تدشن برنامج التطوع ضمن منصتها للاستدامة لخدمة القطاع غير الربحي

قدمت منصة الاستدامة التي أطلقتها stc ثلاث خدمات رئيسية لدعم أهدافها الاستراتيجية، والتي تشمل خدمات برنامج التطوع، والتمكين التقني، وتبادل المعرفة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة وأثراء حياة وتجارب المجتمع، وتحفيز الفرص الرقمية المبتكرة، وتسخيرها لخدمة وتمكين القطاع غير الربحي.

يستهدف برنامج التطوع، العمل على ممارسة أعمال التطوع من جانب منسوبي stc لصالح القطاع غير الربحي، كأحد الحلول التي تساهم بها الشركة لرفع كفاءات العمل وجودة الأداء والمساهمة في بناء القدرات البشرية، ويتيح البرنامج لكافة منظمات القطاع غير الربحي التسجيل وإضافة الفرص التطوعية التي تحتاجها، لتمكين موظفي stc من الاطلاع على أحدث الفرص المتاحة، من أجل تفعيل برنامج التطوع الهادف لاستثمار قدرات وإمكانات الطاقات البشرية في الشركة بما يدعم كفاءة العمل وفعالية الأداء.

تعمل stc على مخاطبة الفئات الداخلية التي تشمل جميع موظفي stc لتحفيزهم على التطوع من خلال الفرص المتاحة والمتواجدة ضمن البرنامج، مستهدفة بذلك بناء المعرفة والخبرة وتعزيز قيمة التطوع وتشجيع الموظفين لخلق تأثير إيجابي على مجتمعهم وحول بيئة العمل.

وفي إطار تعظيم أثارها الإيجابية نحو تحقيق مستقبل ذو قيمة اقتصادية مستدامة، ومضاعفة التأثير البيئي و الاجتماعي، والتأكيد على دورها الاستراتيجي كأبرز ممكن رقمي في المملكة والمنطقة، ركزت stc على دورها في استثمار قدراتها وإمكاناتها الرقمية بتوفير مجموعة من الحلول والمنصات التي تستهدف رقمنة الأعمال الإدارية والمالية والتشغيلية وتمكين منظمات القطاع الغير ربحي رقمياً.

ويتيح برنامج التمكين التقني الفرصة أمام منظمات القطاع الغير ربحي التقدم للمنصة لطلب الحلول التقنية التي تحتاجها مثل خدمات إنشاء المواقع الإلكترونية، وإدارة الاجتماعات والمهام، ومنصة الاجتماعات الافتراضية، وإدارة وإنشاء بطاقات الإهداء للتبرعات، بالإضافة الى العديد من الخدمات الأخرى.