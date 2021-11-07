أزمة المناخ تمنح الطاقة النووية فرصة .. هل تصبح جزءا من حل ظاهرة الاحترار؟

لأكثر من عقدين، شعر مروجو الطاقة النووية ومقدموها بأنهم غير مرحب بهم في مؤتمرات الأمم المتحدة حول تغير المناخ، لكن في مؤتمر الأطراف "كوب26" المنعقد في جلاسكو، استقبلوا بحفاوة.أبقى شبح كارثتي تشرنوبيل وفوكوشيما النوويتين، إضافة إلى مشكلة النفايات النووية المستمرة، هذه الطاقة المتولدة عبر انقسام الذرات مهمشة، رغم أنها شبه خالية من الكربون، لكن لأن أزمة المناخ تتفاقم فقد تتبدل المواقف.وقال رافاييل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة "إن الطاقة النووية جزء من حل ظاهرة الاحترار المناخي، وليس هناك طريقة لتجنبها".وأضاف "الطاقة النووية تمثل ربع الطاقة النظيفة في كل أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن مؤتمر المناخ هذا هو "الأول الذي نشارك فيه، الآراء تتغير".ومن أجل الحصول على فرصة لحصر الاحترار العالمي في 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، يجب خفض انبعاثات الدفيئة العالمية بمقدار النصف تقريبا في غضون عقد، وفقا للعلماء.لكن الأمور ما زالت تتحرك في الاتجاه الخاطئ، فقد أظهر تقرير الخميس أن الانبعاثات في 2021 تقترب من مستويات قياسية بينما حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن الانبعاثات قد تصل إلى آفاق جديدة بحلول 2023. ومن شأن هذا الأمر المساعدة على إعادة تركيز الانتباه على الطاقة النووية.وقال كالوم توماس رئيس شركة توظيف في قطاع الطاقة النووية يشارك في "كوب 26" ويرتدي قميصا كتب عليه "لنتحدث عن الطاقة النووية"، "إنه في مؤتمر الأطراف الذي عقد في 2015 في باريس، لم تكن الطاقة النووية موضع ترحيب".وأضاف "كان هناك اعتقاد سائد بأنه ليست هناك حاجة إليها، لكن الآن، يبحث عديد من الدول في فوائدها خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز". ومنذ توليه رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل نحو عامين، كان جروسي الدبلوماسي الأرجنتيني، مدافعا شرسا عن هذا القطاع.وفي مؤتمره الأول في مدريد "ذهب رغم الافتراض العام بأن الطاقة النووية لن تكون موضع ترحيب". لكن في جلاسكو حيث ما زال نحو مائتي دولة تحاول إحياء اتفاق باريس 2015، كان الوضع مختلفا تماما. وقال جروسي "لم تكن الطاقة النووية موضع ترحيب فحسب، بل أثارت أيضا كثيرا من الاهتمام".ويقول جروسي "إن هذه التكنولوجيا لا يمكنها تسريع عملية الانتقال في مجال الطاقة فحسب، بل أيضا تعزيز البحوث بشأن التقنيات اللازمة للتكيف مع تأثيرات المناخ، من إيجاد محاصيل مقاومة للجفاف إلى القضاء على البعوض"، مقرا بأن الطاقة النووية تنطوي على أخطار كبيرة.فقد أدى تدمير ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة في 2011 عقب زلزال وتسونامي إلى زعزعة الثقة بالطاقة النووية بشدة، كذلك لم تجد الصناعة بعد طريقة للتخلص من النفايات النووية، التي تبقى عالية النشاط الإشعاعي لآلاف الأعوام.لكن جروسي أوضح أن هذه المسائل لا ينبغي أن تؤدي إلى استبعاد خيار استخدام الطاقة النووية، قائلا "إنه بالاستناد إلى الإحصاءات، هذه التكنولوجيا لديها تداعيات أقل من عديد من أشكال الطاقة الأخرى، كما قد تكون مكملة لمصادر الطاقة المتجددة"، وأضاف "الطاقة النووية تستمر وتتواصل طوال العام ولا تتوقف مطلقا".لكن، نظرا إلى الفترات الطويلة التي يحتاج إليها إنشاء محطات نووية، يقول كثر "إن الأوان قد فات لبناء قدرة نووية كافية للانضمام إلى الجهود المبذولة لمكافحة الاحترار المناخي"، إلا أن جروسي قال "إنه يعتقد أن جزءا من الإجابة يكمن في الحفاظ على المفاعلات الحالية قيد التشغيل".ولفت جروسي إلى أن عديدا من محطات الطاقة المصممة للعمل 40 عاما حصل على ترخيص ليبقى قيد الخدمة لمدة 60 عاما، بموجب معايير أمان وطنية صارمة تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وسأل "ما الذي قد يكون أكثر فعالية من بناء منشأة تمنحك الطاقة لنحو مائة عام؟".وفي توقعاتهم بشأن طريقة الحد من ارتفاع درجات حرارة الكوكب وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في الوقت نفسه، تأخذ وكالة الطاقة الدولية كل المصادر غير الكربونية.كما أعطت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة مكانا للطاقة النووية في نماذجها، حتى رغم قولها "إن نشرها قد يكون مقيدا بتفضيلات اجتماعية". في الواقع، تختلف آراء الدول تجاه الطاقة النووية بشكل كبير، ففيما تعارضها نيوزيلندا وألمانيا، تجري الهند مناقشات مع مجموعة الطاقة الفرنسية العملاقة "أو دي إف" لبناء ما سيكون أكبر محطة للطاقة النووية في العالم.وفي غضون ذلك، تقوم كندا والولايات المتحدة بتطوير ما يسمى بـ"مفاعلات نموذجية صغيرة"، رغم أن روسيا هي الوحيدة التي قامت بتشغيل مفاعل عائم باستخدام هذه التكنولوجيا.أما من ناحية تكلفة بناء محطة نووية وتشغيلها، فقال جروسي "إن ذلك لم يعد حاجزا"، موضحا أن "الدول ترى في الوحدات الأصغر بديلا مثيرا للاهتمام، وهي تكلف مئات الملايين فقط وليس مليارات"، وأضاف "عندما يتعلق الأمر بمشاريع الطاقة، هذه التكلفة يمكن تحملها".