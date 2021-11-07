واردات الصين من الخام تهبط لقاع 3 أعوام في أكتوبر

هوت واردات الصين من النفط الخام في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2018، إذ أحجمت شركات تكرير كبرى مملوكة للدولة عن الشراء، في حين كانت شركات التكرير المستقلة مقيدة بحصص محدودة للاستيراد.وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم تلقى 37.8 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 8.9 مليون برميل يوميا.ووفقا لـ "رويترز"، يقل هذا عن 9.99 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) و10.02 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الفترة منذ بداية العامل حتى تشرين أول (أكتوبر)، بلغ إجمالي واردات الخام 425.06 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا، بانخفاض 7.2 في المائة على أساس سنوي.واردات الخام متراجعة على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي، وحدث الانخفاض في ظل قفزة 62 في المائة في أسعار النفط الخام هذا العام مع استئناف أنشطة اقتصادية عالميا بعد قيود فرضت بسبب جائحة كوفيد - 19، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود.كما تأثرت المشتريات بحملة بكين ضد التعاملات غير المشروعة في حصص النفط الخام ومخصصات الواردات لشركات تكرير النفط المستقلة.وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تراجعت في تشرين الأول (أكتوبر) 31.8 في المائة على أساس سنوي إلى 3.95 مليون طن.وبلغت واردات الغاز الطبيعي التي تشمل الواردات عبر خطوط الأنابيب وواردات الغاز الطبيعي المسال، 9.38 مليون طن في تشرين الأول (أكتوبر)، بزيادة 24.6 في المائة عن العام السابق.وقد تكون واردات النفط في طريقها للزيادة في تشرين الثاني (نوفمبر) مع تعهد شركات التكرير بالتصدي للنقص في إمدادات الديزل والبنزين الذي دفع أسعار الوقود للارتفاع.إضافة إلى ذلك، أصدرت بكين حصصا لاستيراد النفط الخام بواقع 14.89 مليون طن لشركات تكرير مستقلة لما تبقى من 2021، وحصلت جيجيانج بتروكيميكال كورب التي تشغل أكبر مصفاة في الصين بشكل منفصل على حصة 12 مليون طن.وفي سياق الشأن الصيني أصدرت بكين مبادئ توجيهية للحد من التلوث وخفض انبعاثات الكربون، في محاولة لمعالجة القضايا البيئية العالقة في المناطق والقطاعات الرئيسة.وونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وثيقة نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن المبادئ التوجيهية أكدت بعض الأهداف من خريطة طريق سابقة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون قبل عام 2030، بما في ذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18 في المائة عام 2025 مقارنة بـ 2020.ووفقا للمبادئ، تخطط الصين أيضا لخفض استهلاك الفحم في منطقة بكين وتيانجين وخبي ومنطقة دلتا نهر اليانجتسي بنسبة 10 في المائة، و5 في المائة، على الترتيب خلال فترة الخمسة أعوام حتى 2025.