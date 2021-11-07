إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه في بيع ‭10‬ % من حصته في تسلا

سأل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، متابعيه على "تويتر" البالغ عددهم 62.5 مليون في استطلاع عما إذا كان يجب عليه بيع 10 في المائة، من حصته في تسلا أم لا.وكان أغنى شخص في العالم قد قال في وقت سابق إنه قد يضطر إلى دفع ضرائب باهظة هذا العام إذ يتعين عليه تفعيل عدد كبير من خيارات الأسهم التي تستحق في العام المقبل.وطرح الرئيس الغريب الأطوار لشركة تصنيع السيارات الكهربائية سؤاله على خلفية اقتراح جديد لنواب الحزب الديمقراطي الذين يرغبون في فرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الكبيرة من خلال استهداف أسهمهم التي لا تفرض الضرائب عليها عادة إلا عند بيعها.ونشر إيلون ماسك تغريدة جاء فيها "حكي كثير في الآونة الأحيرة عن المكاسب غير المحققة كأداة للتهرب الضريبي، لذلك أقترح بيع 10 في المائة من أسهمي في تسلا".وقال ماسك على "تويتر" أمس الأول، "للعلم، أنا لا أحصل على راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان، لدي أسهم فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة إلي لدفع الضرائب شخصيا هي بيع الأسهم".وأضاف الملياردير "سأحترم نتائج هذا الاستطلاع أيا كانت".وانتقد ماسك اقتراحا من الديمقراطيين بفرض ضريبة على أصحاب المليارات، قائلا إنه سيؤثر في 700 ملياردير ويفرض ضرائب على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول، سواء تم بيعها أم لا. وقال إنه سيلتزم بنتائج هذا الاستطلاع مهما كانت.ورد على الاستطلاع ما يقرب من مليونين في سبع ساعات بعد نشره، ووافق 55 في المائة من المشاركين على اقتراح بيع الأسهم، وانتهى أجل الاستطلاع في الساعة "20:00 بتوقيت جرينتش" أمس.وبلغت حصة ماسك في تسلا نحو 170.5 مليون سهم في 30 حزيران (يونيو)، وستبلغ قيمة بيع 10 في المائة من أسهمه ما يقرب من 21 مليار دولار بناء على إغلاق الجمعة، وفقا لحسابات "رويترز".وكان إيلون ماسك يمتلك في 30 حزيران (يونيو) الفائت نحو 17 في المائة من أسهم "تسلا"، بحسب "بلومبيرج"، تبلغ قيمتها حاليا 208.37 مليار دولار. وحصل صاحب المشروع أيضا على مجموعة كبيرة من خيارات الأسهم والأسهم القابلة للتحويل كتعويض.ويعد إيلون ماسك نظريا، باحتساب حصصه في شركتيه الأخريين "نيور الينك"، خصوصا "سبايس إكس"، أغنى رجل في العالم، وتقدر "بلومبيرج" ثروته بـ338 مليار دولار.