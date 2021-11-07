شركات كورية ترضخ لطلب واشنطن وتزودها ببيانات إنتاج الرقائق

قالت كوريا الجنوبية إن شركات للتكنولوجيا فيها ستقدم بعض البيانات بشأن أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بعد طلب من وزارة التجارة الأمريكية لشركات كورية جنوبية في سلسلة التوريد لتقديم معلومات عن مخزون ومبيعات الرقائق.وتجنبا لاستخدام "قانون الإنتاج الدفاعي"، تستعد الشركات الكورية الجنوبية لتقديم طوعي للمعلومات ذات الصلة، تزامنا مع مفاوضات بين عمالقة التكنولوجيا في كوريا والولايات المتحدة بشأن حجم البيانات التي سيتم تقديمها، دون الخوض في التفاصيل، وفقا لوزارة المالية الكورية أمس.ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، طلبت وزارة التجارة الأمريكية في أيلول (سبتمبر) من الشركات في سلسلة توريد أشباه الموصلات ملء استبيانات بحلول الثامن تشرين الثاني (نوفمبر) للحصول على معلومات تتعلق بالنقص المستمر في الرقائق.وفي حين أن تقديم البيانات طوعي، حذرت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية، ممثلي القطاع من أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي أو أدوات أخرى للحصول على البيانات بشكل إجباري حال عدم الاستجابة.وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس، إن حكومة كوريا الجنوبية ستعزز شراكتها في سلسلة التوريد لأشباه الموصلات مع الولايات المتحدة "من خلال مواصلة الاتصالات عالية المستوى".وتعمل الولايات المتحدة مع تايوان لتأمين سلاسل توريد الرقائق، إذ قالت ساندرا أودكيرك، مديرة المعهد الأمريكي في تايوان، للصحافيين في وقت سابق، "إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع رؤساء شركات محلية لأشباه الموصلات لبحث التعاون"، مضيفة أن "لديهم ضمانات ممتازة لحماية معلومات الملكية".وبينما المبادرة تطوعية، كانت قد حذرت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية، من أن أمريكا ربما تستخدم "قانون الإنتاج الدفاعي" أو أدوات أخرى، لإجبار الشركات التي لا تستجيب، على تنفيذ الطلب الأمريكي، بحلول التاريخ المحدد اليوم.وأوضحت أودكيرك، وهي سفيرة الولايات المتحدة الفعلية في غياب العلاقات الرسمية، في مؤتمرها الصحافي الأول، نهاية الشهر الماضي، منذ تعيينها في تموز (يوليو) الماضي أن "طلب وزارة التجارة للحصول على معلومات يهدف إلى تفهم أفضل لسلسلة التوريد لأشباه الموصلات".وتابعت أن "تلك الحملة تهدف إلى تمكين الوزارة من وضع لوائح لتحسين أو تخفيف الاضطرابات في سلسلة التوريد".