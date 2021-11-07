مستشار بايدن: إلزام موظفي الشركات بالتطعيم قانوني

قال مستشار الرئيس الأمريكي سيدريك ريتشموند إن متطلب الرئيس جو بايدن لموظفي الشركات التي بها أكثر من 100 عامل بأن يحصلوا على تطعيمات مضادة لكوفيد19- أو إجراء اختبارات دورية يقوم على أساس قانوني قوي.

وقال ريتشموند في حديث لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية اليوم إننا واثقون للغاية أننا نقف على أرضية قانونية، وذلك وفقا لما أورديته "الألمانية".

وكانت محكمة استئناف اتحادية في ولاية نيو أورلينز قد علقت تطبيق التفويض على مستوى البلاد بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي، وأمهلت إدارة بايدن حتى غد للرد.

يأتي ذلك بعد أن طعن مدعون عموميون وشركات بالولاية الجمهورية على قاعدة إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية التي تحدد الرابع من يناير موعدا نهائيا للالتزام بمتطلب بايدن.