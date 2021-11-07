"عسير" تخسر 26.6 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 10.4 %

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن تحقيق صافي خسارة 26.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 10.4 % عن الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب انخفاض الخسائر الى انخفاض الخسارة التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من انخفاض الخسارة من الاستثمارات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وعدم وجود مصروف هبوط في قيمة ممتلكات والات ومعدات مقابل مصروف هبوط في قيمة ممتلكات والات ومعدات خلال الربع المماثل وتحقيق ارباح فروق عمله مقابل خسارة فروق عمله خلال الربع المماثل وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل