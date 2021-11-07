بدعم ارتفاع أسهم البنوك .. "تاسي" يصعد 0.8% ويغلق قرب 11850 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد مرتفعا 0.8 في المائة، ليغلق قرب مستوى 11850 نقطة بدعم من صعود قطاع البنوك وعلى رأسهم مصرف الراجحي.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11841 نقطة مرتفعا 89 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.5 مليار ريال.

وتركزت على أسهم مصرف الراجحي وكهرباء السعودية، وكذلك مصرف الإنماء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 140.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 246.6 ألف صفقة.

ودعمت أسهم مصرف الراجحي و البنك الفرنسي من أداء السوق بعدما ارتفعت 2.2 و4.4 في المائة على الترتيب، ليعزز السهمان من تسجيل مستويات تاريخية.

كذلك صعد سهم سابك 1.7 في المائة و 2.11 في المائة من المكاسب طالت أسهم المراعي الذي لازال يتداول عند مستويات إبريل الماضي.

وكانت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أعلنت بنهاية الأسبوع الماضي عن نيتها المضي قدما في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول.

وقال المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية ، أن هذا الإعلان يعكس طموحنا الكبير وسيوفر لنا بعدا استراتيجيا مهما لتحقيق أهداف منو المجموعة وتعزيز السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على مستوى العالم، كما سيساهم الإدراج في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، والاستفادة من نموذج أعمال الشركة المتكامل بما يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى الاقتصاد السعودي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 102 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم نسيج المرتفع بالحد الأقصى بعد إعلان الشركة الموافقة على زيادة رأس مالها بواقع 150 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

تلاه أسهم هرفي للأغذية وابومعطي بعد تحقيقهما مكاسب 5.9 في المائة لكل منهما، ايضا سجلت أسهم التعمير وسيسكو وصدر وبترو رابغ وكذلك تكوين مكاسب تجاوزت 3 في المائة.

في المقابل، تراجعت 88 شركة، تصدرها سهم اميانتيت والذي هبط بالحد الأدنى بعد إعلان الشركة عن تحقيقها صافي خسارة في الربع الثالث بلغت 87.3 مليون ريال وبزيادة 57 في المائة، لتبلغ بذلك خسائرها المتراكمة 69.11 في المائة من رأس مالها.

ايضا تراجعت أسهم الإنماء طوكيو مارين وملاذ للتأمين بنسب تراوحت ما بين 5.8 و4.8 في المائة.