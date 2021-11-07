عمومية "بوبا العربية" توافق على شراء أسهم بـ 14.3 مليون ريال وتخصيصها لبرنامج موظفي الشركة

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية" عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 14,275,332 ريال ، وبحد أقصى عدد 220 ألف سهم، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية.

وستحتفظ شركة بوبا العربية بالأسهم المشتراة لمدة 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م.