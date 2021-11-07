عمومية "نسيج" توافق زيادة رأس مال الشركة 150 مليون ريال بنسبة 243.38 %

أعلنت شركة نسيج العالميه التجارية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة 150 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 211.6 مليون ريال ، ذلك عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15 مليون سهم عادي، وبلغت نسبة التغير في رأس المال 243.38 %.

وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تأتي لرفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.