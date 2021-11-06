طرح 25 مناقصة للملاعب والأندية.. زراعة وصيانة وتشغيل

تنوي وزارة الرياضة استبدال أرضية الملاعب الرئيسة بالعشب الطبيعي في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، مدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في عرعر، ومدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية في وادي الدواسر، وتوريد وتركيب نظام الصوت في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، حيث طرحتها من بين 25 مناقصة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عبر منصة "اعتماد" الإلكترونية لخدمات وزارة المالية.

وتضمنت المناقصات التي طرحتها الوزارة صيانة ونظافة وتشغيل ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، والصالات الرياضية في الدمام، إضافة إلى صيانة ونظافة وتشغيل أندية كل من: الباطن، الحزم، الأخدود، الرياض، الجبيل، البكيرية، النجمة، النهضة، الوشم، الدرع، ومركز شباب السيباني في محافظة ضرماء.

كما طرحت وزارة الرياضة مناقصات صيانة ونظافة وتشغيل الساحات الشعبية في خميس مشيط، بلجرشي، الدوادمي، عفيف، والساحة الشعبية في الرياض، إضافة إلى مناقصة التأمين الإلزامي لمركبات وزارة الرياضة.

وستكون الخدمة متاحة للشركات والمؤسسات الراغبة في الشراء والتقدم بعد اختيار المنافسة، الاطلاع على معلوماتها، طلب شراء وثائق المنافسة، الدفع عن طريق خدمة سداد من خلال الحساب البنكي حسب رقم الفاتورة الصادرة، وعند تسلم المبلغ سيتم إبلاغ المورد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني وإصدار الفاتورة، ثم يتم تحميل وثائق المنافسة من خلال الموقع إلكترونيا.

وعند تقديم العرض يجب طباعة كراسة الشروط والمواصفات طباعة ملونة وإرفاق فاتورة شراء الكراسة مع العرض، وفى حال وجود تعديلات على الكراسة أو تمديد أو إلغاء المنافسة سيتم إبلاغ الموردين إلكترونيا عبر النظام.