القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".