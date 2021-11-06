مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر 2021م، ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000

لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.