شركة تشغيل مطار برلين تتوقع خسائر 350 مليون يورو هذا العام

بعد عام على تشغيل مطار برلين الجديد، تتوقع الشركة المشغلة للمطار تسجيل خسائر هذا العام.

وجاء في تقرير الشركة القائمة على تشغيل مطار "برلين-براندنبورج"، أنها تتوقع خسائر هذا العام بقيمة 350 مليون يورو.

وبحسب "الألمانية" فإن الخسائر المتوقعة تأتي أقل بمقدار نحو 50 مليون يورو مما كان متوقع سابقا، وذلك بسبب تمكن الشركة من تحقيق نتائج إيجابية في الأعمال خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضي.

وتواجه جميع المطارات صعوبات اقتصادية بسبب التراجع الحاد في أعداد المسافرين خلال جائحة كورونا. كما أن مطار العاصمة الألمانية الجديد مثقل بديون باهظة تعود إلى فترة البناء والتجديد الطويلة للمطار، الذي لم يبدأ تشغيله إلا في خريف العام الماضي بعد إرجاءات دامت تسع سنوات.