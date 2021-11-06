"الصحة": تسجيل 42 إصابة جديدة بـ "كورونا" وتعافي 33 حالة

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 42 حالة مؤكدة وتعافي 33 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 52 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548890 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 537794 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8803 حالة .