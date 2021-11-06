شركات تصنيع توربينات الرياح تتوقع عاما صعبا آخر

تتوقع البعض من أكبر الشركات المنتجة لتوربينات توليد الطاقة من الرياح في العالم عاما صعبا آخر.

ووفقا لشركتي فيستاس ويند سيستمز أيه/إس وسيمنس جاميسا رينيبول ، من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية و العراقيل التي تواجه سلسلة التوريد في العام المقبل . وهذا يجعل من الصعب بشكل أكبر على نشاط صناعي، يعد عاملا رئيسيا في تحقيق أهداف العالم الخاصة بالمناخ ، أن يحقق ربحا.

ووفقا لوكالة بلومبرج، تأتي التحديات في وقت حرج. وبينما يجتمع قادة العالم في جلاسكو ، باسكتلندا ، في محاولة لوضع خطط طموحة لتجنب أسوأ عواقب الاحتباس الحراري ، فإن تركيب المزيد من المعدات الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة يصبح أكثر صعوبة ومكلفا بشكل متزايد.

وقال أندرياس ناوين ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جاميسا ، "نعمل في بيئة صعبة للغاية، نواجه فيها آليات سوق على المدى القصير تمثل تحديا وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتطبيع سلسلة التوريد".

وتواجه صناعة التوربينات صعوبات في كل نقطة تقريبا في سلسلة التوريد، حيث من الصعب الحصول على المكونات ، ولا توجد قدرة شحن كافية لنقل المنتجات النهائية ، وفي بعض الأسواق لا يستطيع العمال الوصول إلى مواقع التصنيع بسبب القيود لاحتواء الوباء العالمي.