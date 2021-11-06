توقف شحنات الغاز الطبيعي الروسي مرة أخرى إلى ألمانيا

توقف ضخ شحنات الغاز الطبيعي الروسي، إلى ألمانيا، من خلال خط أنابيب عبور رئيسي، مرة أخرى، صباح اليوم السبت، مع تدفق الوقود عكس الاتجاه.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيانات من مشغل خط الأنابيب الألماني "جاسكيد" أظهرت أن محطة "مالناو"، التي تستخدم إمدادات من خط أنابيب "يامال-يوروب"، توقفت عن نقل غاز من بولندا إلى ألمانيا، صباح اليوم السبت.

بدلا من ذلك، بدأت المحطة ضخ الغاز باتجاه الشرق، من ألمانيا إلى بولندا.

وبعد تطور مماثل يوم السبت الماضي، ذكرت شركة "جازبروم الروسية للنفط، أن عملاء الشركة لا يزالون يحصلون على الإمدادات المطلوبة.