"نزاهة": توقيف 172 شخصاً والتحقيق مع 512 اخرين بتهم الفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم انها بأشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية ، خلال شهر نفذت من خلالها 6061 جولة رقابية و تم توقيف 172 شخصًا والتحقيق مع 512 شخص بتهم رشوة وتزوير واستغلال النفوذ.

وأوضحت الهيئة إلى أن أبرز الجرائم تمثلت في جرائم رشوة، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، لافتة إلى أن الأشخاص المتورطين في القضايا يعملون في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

