كوريا الجنوبية تستثمر 1.18 مليار دولار في تقنيات تخزين الكربون بحلول عام 2030 

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية أن البلاد ستستثمر 1.4 تريليون وون (1.18 مليار دولار أمريكي) لتطوير تقنيات التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بحلول عام 2030، في خطوة لتحقيق هدف حياد الكربون.

وتعهدت كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% عن مستويات 2018 بحلول عام 2030، في إطار هدفها الأوسع للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام .2050 ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت، عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن البلاد تعتزم البلاد استثمار حوالي تريليون وون في تطوير تقنيات تخزين الكربون؛ وحوالي 400 مليار وون في استكشاف وتأمين مواقع التخزين، وحوالي 120 مليار وون للمشاركة في المشاريع الدولية ذات الصلة.

ويشير مصطلح التقاط وتخزين الكربون (CCS) إلى طريقة لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية وتخزينها إلى الأبد تحت الأرض، وهي تقنية أساسية لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

وتعمل كوريا الجنوبية من أجل تأمين مواقع التخزين، وأظهر بحث أجري على مدار ستة أشهر أن المناطق القريبة من مدينة "غونسان" الغربية وجزيرة "أولونغ" الشرقية تعتبر واعدة ويمكنهما معا تخزين حوالي 730 طنا من الكربون. كما يمكن عزل ما يصل إلى 16ر1 مليار طن من الكربون حال قيام الدولة بتطوير التقنيات ذات الصلة.