تراجع رغبة البيع يحد من تذبذبات الأسهم السعودية .. و"المصارف" تتصدر الارتفاعات

تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني وذلك لأول مرة منذ شهرين، لتغلق عند 11752 نقطة، فاقدة ست نقاط بنسبة تغير طفيفة، بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع سبع نقاط بـ0.45 في المائة.

وتيرة الانخفاض والتذبذب تراجعت عما كانت عليه في الأسبوع السابق، ليعكس انخفاض رغبة البيع مع تزايد الشراء، ما حد من اتساع التراجع.

الأسبوع المقبل سيكون الأخير في الإفصاح عن النتائج المالية للشركات للربع الثالث، ما قد يرفع حدة التذبذب في أسهم الشركات التي تفصح عن نتائج لا تتوافق مع توقعات المتعاملين، إلا أن تأثيرها في السوق قد يكون محدودا نظرا لإعلان معظم الشركات القيادية والمؤثرة في المؤشر.

وستواجه السوق دعما عند مستويات 11255 نقطة، بينما المقاومة عند 12270 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11758 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 11807 نقاط رابحا 0.4 في المائة، بينما الأدنى عند 11627 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 11752 نقطة فاقدا ست نقاط بـ0.06 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 18 في المائة بنحو 6.2 مليار ريال لتصل إلى 27 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 24 في المائة بنحو 216 مليون سهم لتصل إلى 701 مليون سهم متداول، أما الصفقات تراجعت 11 في المائة بنحو 163 ألف صفقة لتصل إلى 1.3 مليون صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "المصارف" بـ1.5 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ1 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بـ0.5 في المائة.

وتصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 3.1 في المائة، يليه "النقل" بـ2.9 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بـ2.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ28 في المائة بقيمة 7.6 مليار ريال، يليه "المصارف" بـ16 في المائة بقيمة 4.2 مليار ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" بـ10 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "هرفي للأغذية" بـ11.3 في المائة ليغلق عند 73 ريالا، يليه "صدر" بـ9.3 في المائة ليغلق عند 430.20 ريال، وحل ثالثا "أكوا باور" بـ9.2 في المائة ليغلق عند 78 ريالا.

وتصدر المتراجعة "أمانة للتأمين" بـ10 في المائة ليغلق عند 44.05 ريال، يليه "سيسكو" بـ9 في المائة ليغلق عند 31.95 ريال، وحل ثالثا "اللجين" بـ8.9 في المائة ليغلق عند 57.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أكوا باور" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "سبكيم" بقيمة 1.1 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية