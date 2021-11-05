مسؤولة مالية: يتعين على بولندا رفع الفائدة مجددا في حال زيادة التضخم

ذكرت جرانيا أنسيباروفيتش، عضو مجلس السياسات المالية في بولندا، أنه يتعين رفع أسعار الفائدة في البلاد مرة أخرى، إذا ما تجاوز التضخم التوقعات الجديدة للبنك المركزي البولندي.

ورفع البنك المركزي البولندي تكاليف الاقتراض إلى أعلى معدلاتها خلال أكثر من عقدين، في ظل تنبؤات بأن التضخم سيتجاوز ضعف النسبة المستهدفة العام المقبل التي تبلغ 2.5 في المائة.

وكان البنك المركزي قد تعرض لانتقادات بسبب بطء رد فعله حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن أنسيباروفيتش قولها في مقابلة، "نحن عازمون على التحرك في مواجهة الزيادة المفرطة في الأسعار.. ولقد بدأنا هذا العمل، وإذا لم تبد الأسعار أي مؤشرات على التحسن، فلا بد أن نواصل التحرك".

وأضافت أنه حتى إذا ما تفاقمت جائحة كورونا، فقد استبعدت الحكومة إجراء عمليات إغلاق جديدة، وهو ما يقلل من احتمال احتياج الشركات لبرامج تحفيز أخرى.

وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البولندي إلى أن التضخم قد يرتفع بنسبة تراوح ما بين 5.1 و6.1 في المائة خلال العام المقبل، بعد أن يصل إلى ذروته في حدود 7 في المائة أو أكثر بفارق طفيف في كانون الثاني (يناير).

وقفزت أسعار الغذاء العالمية في الشهر الماضي، ما يمدد الاتجاه نحو تسجيل مستوى قياسي مرتفع، ويزيد من ضغوط التضخم على المستهلكين والحكومات.

وارتفع مؤشر للأمم المتحدة خاص بتتبع السلع الأساسية من القمح إلى الزيوت النباتية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 3 في المائة، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ عشرة أعوام، ما يهدد بارتفاع أسعار مواد البقالة التي تشتريها الأسر التي تضررت بالفعل بسبب تفشي وباء كورونا.

ومن الممكن أن يضيف ذلك أيضا إلى مخاوف التضخم الموجودة لدى البنوك المركزية، والمخاطر بتفاقم أزمة الجوع العالمية التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام.

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي التشيكي زيادة أسعار الفائدة الرئيسة بأكثر من التوقعات، متعهدا بمواصلة أكبر تحرك لزيادة الفائدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لمواجهة المخاوف من استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التشيكي سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة وهي الزيادة الرابعة للفائدة على التوالي في التشيك. كما أن الزيادة الأخيرة هي الأكبر منذ نحو ربع قرن.

وقال جيري روسنوك محافظ البنك المركزي إن التضخم السنوي قد يصل إلى 7 في المائة خلال الشتاء الحالي، لافتا إلى أن التحريك القوي للفائدة يستهدف خفض معدل الزيادة في الأسعار إلى النطاق المستهدف وهو 2 في المائة خلال 18 شهرا.

وكان البنك المركزي التشيكي من أوائل البنوك المركزية في العالم التي رفضت القول بأن الزيادة الحالية في أسعار المستهلك مؤقتة، ولا تستدعي التحرك السريع لزيادة أسعار الفائدة.